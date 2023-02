PEET + LITTLEBOY LE RACK’AM BRETIGNY SUR ORGE Catégories d’Évènement: Brétigny-sur-Orge

Essonne

PEET + LITTLEBOY LE RACK’AM, 11 mars 2023, BRETIGNY SUR ORGE. PEET + LITTLEBOY LE RACK’AM. Un spectacle à la date du 2023-03-11 à 20:30 (2023-03-11 au ). Tarif : 14.0 à 14.0 euros. PEET Doué d’une écriture purement déroutante, PEET façonne son propre style au fil des projets en solo ou avec son groupe Le 77, en studio comme à la scène, le rappeur bruxellois est dans son élément. Après avoir déjà enflammé de nombreuses scènes et de festivals à travers l’Europe, préparez-vous à un live bouillonnant, la crème du rap Belge est de passage au Rack’am ! Première partie : LITTLEBOY Votre billet est ici LE RACK’AM BRETIGNY SUR ORGE 12, RUE LOUIS ARMAND Essonne PEET Doué d’une écriture purement déroutante, PEET façonne son propre style au fil des projets en solo ou avec son groupe Le 77, en studio comme à la scène, le rappeur bruxellois est dans son élément. Après avoir déjà enflammé de nombreuses scènes et de festivals à travers l’Europe, préparez-vous à un live bouillonnant, la crème du rap Belge est de passage au Rack’am ! Première partie : LITTLEBOY .14.0 EUR14.0. Votre billet est ici

Détails Catégories d’Évènement: Brétigny-sur-Orge, Essonne Autres Lieu LE RACK'AM Adresse 12, RUE LOUIS ARMAND Ville BRETIGNY SUR ORGE Tarif 14.0-14.0 lieuville LE RACK'AM BRETIGNY SUR ORGE Departement Essonne

LE RACK'AM BRETIGNY SUR ORGE Essonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bretigny-sur-orge/

PEET + LITTLEBOY LE RACK’AM 2023-03-11 was last modified: by PEET + LITTLEBOY LE RACK’AM LE RACK'AM 11 mars 2023 Le Rack'Am Brétigny-sur-Orge

BRETIGNY SUR ORGE Essonne