Peeping Tom – Palais Garnier (Paris) PALAIS GARNIER, 11 juin 2023, PARIS.

PALAIS GARNIER PARIS Place de l’Opéra Paris

2h avec 1 entracte



Fondée en 2000 par Gabriela Carrizo et Franck Chartier, Peeping Tom est une compagnie de danse?théâtre belge qui met en scène ses acteurs-danseurs au sein d’univers fantastiques où se mêlent langage chorégraphique extrême, technique virtuose et jeu dramatique intense. Dans des décors hyperréalistes qui évoquent un plateau de cinéma, Triptych réunit trois pièces qui entraînent les spectateurs dans un imaginaire labyrinthique surprenant. Au sein d’un salon dont les portes ne s’ouvrent surprenant. Au sein d’un salon dont les portes ne s’ouvrent pas, d’une cabine de bateau mystérieuse et d’un restaurant qui prend l’eau, les personnages de cette trilogie évoluent entre souvenirs réels et fantasmés, guidés par des forces naturelles qui les mènent vers un destin incertain. Par sa chorégraphie inventive, son ambiance inquiétante baignée d’effets sonores et son scénario qui explore les dimensions les plus crues de notre psyché, ce spectacle nous fait entrer dans la mémoire des personnages et fait de nous les voyeurs de leur drame intérieur.

Triptych : The missing door, The lost room and The hidden floor

Entrée au répertoire

Musique enregistrée



Direction artistique :

Franck Chartier, Gabriela Carrizo

Danseurs : Konan Dayot Fons Dhossche Lauren Langlois Panos Malactos Alejandro Moya Fanny Sage Eliana Stragapede Wan-Lun Yu



