PEEK & BOO VOYAGE POETIQUE ESPACE, 3 mai 2023, THIERS.

PEEK & BOO VOYAGE POETIQUE ESPACE. Un spectacle à la date du 2023-05-03 au 2023-05-03 15:00. Tarif : 8.8 à 8.8 euros.

Peek & Boo aiment voyager, mais pas n’importe comment : pas comme aujourd’hui où il faut aller le plus vite possible, non, bien au contraire ! Sur leur chemin, elles prennent le temps d’admirer le paysage, de se chauffer au soleil, de plonger leurs orteils dans la mer, d’observer les étoiles et de contempler la lune avant de s’endormir. Elles prennent soin de toujours emporter un bout de nature avec elles, remplissant ainsi leurs valises de petits trésors au fil du voyage. Celui-ci se poursuit au trapèze, Peek & Boo se rapprochent maintenant un peu plus du ciel. Et si elles réussissaient aujourd’hui à s’envoler pour continuer cette excursion vers le rêve ? ” Peek & Boo” c’est une invitation au voyage pour les tout petits proposée en images, émotions et souplesse. Tout public à partir de 2 ans Durée 35 minutes EUR8.8 8.8 euros

ESPACE THIERS Place Saint-Exupéry 63300

Tout public à partir de 2 ans

Durée 35 minutes

