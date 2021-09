Saint-Germain-en-Laye La CLEF Saint-Germain-en-Laye, Yvelines Pedrolito + Mokoa La CLEF Saint-Germain-en-Laye Catégories d’évènement: Saint-Germain-en-Laye

Pedrolito + Mokoa

La CLEF, le dimanche 10 octobre à 20:30

La CLEF, le dimanche 10 octobre à 20:30

**Pedrolito** est un DJ argentin, organisateur de fêtes, animateur radio, journaliste musical, curateur et véritable amateur de Reggaeton, Dembow Dominicano, Latin Trap et Cumbia. Pendant plusieurs années, il a vécu au Mexique où il a développé son amour pour la musique latino-américaine. Aujourd’hui installé à Bruxelles, il est aussi le co-créateur et DJ résident des soirées Muevelo à Paris depuis 2011. [www.facebook.com/PedrolitoCumbia](http://www.facebook.com/PedrolitoCumbia) [[https://youtu.be/TLKJAUu82y8](https://youtu.be/TLKJAUu82y8)](https://youtu.be/TLKJAUu82y8) Figure montante de la scène house Française, fortement influencé par le groove du disco & de la funk, Mokoa donne à sa house une touche d’élégance, une énergie fraiche et sensuelle. Après l’arrêt de ces derniers mois, **Mokoa** est prêt à reprendre ses voyages qui lui ont déjà permis de porter son son hors de France. [www.facebook.com/mokoamusic](http://www.facebook.com/mokoamusic) [https://youtu.be/Zxo4Wh_02TA](https://youtu.be/Zxo4Wh_02TA)

10€ tarif unique

Cette soirée de clôture sera mise en musique par deux DJ's originaires de Saint-Germain La CLEF 46 Rue de Mareil, 78100 Saint-Germain-en-Laye

2021-10-10T20:30:00 2021-10-10T23:30:00

2021-10-10T20:30:00 2021-10-10T23:30:00

