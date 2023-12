Pedro Pauwels – Mr. Slapstick [création] micadanses-Paris Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Le mercredi 07 février 2024

de 20h00 à 21h00

.Tout public. payant

Mr.Slapstick est une pièce hommage à Buster Keaton, star du cinéma muet des années 20. Pedro Pauwels se confronte avec audace à ce monstre sacré en empruntant sa gestuelle, son rythme et son énergie. La ressemblance avec un personnage illustre ne passe pas toujours par le physique, elle s’attache parfois à l’attitude, au son de la voix, à la manière de se mouvoir ou encore par la temporalité… Le temps, un des fondamentaux essentiels à la danse, vitesse, rythme, pause, arrêt : savante partition au service du spectacle. Pour Mr. Slapstick, le temps, justement, sera l’élément central, car il caractérise ce personnage illustre, Buster Keaton, issu du monde du silence, du cinéma muet où le geste prend la parole, où la rythmique impose sa poétique, son énergie, du sourire au rire jusqu’à l’irrémédiable. Le tout se découvre follement dansant, irrésistible. micadanses-Paris 20 Rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris Contact : https://www.faitsdhiver.com/evenement/mr-slapstick/ info@faitsdhiver.com https://www.facebook.com/Faitsdhiver https://www.facebook.com/Faitsdhiver https://www.faitsdhiver.com/billetterie/

micadanses-Paris 20 Rue Geoffroy l'Asnier 75004 Paris Contact : https://www.faitsdhiver.com/evenement/mr-slapstick/ info@faitsdhiver.com

