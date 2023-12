Pedro Pauwels – Cygn etc… micadanses-Paris Paris, 5 février 2024, Paris.

Le lundi 05 février 2024

de 20h00 à 21h00

.Tout public. payant

Un corps d’homme – une danse mythique : deux matériaux uniques à travers le regard de femmes qui révèlent leur essence, leur écriture, leur signature.

La Mort du cygne chorégraphié par Fokine en 1905 n’avait jamais été repris. Un siècle plus tard, Pedro Pauwels s’attaque à ce mythe de la danse, mais en changeant les données. Il demande à Anne-Marie Reynaud, Odile Duboc, Carolyn Carlson, Françoise Dupuy, Elsa Wolliston, Wilfride Piollet, Patricia Karagozian et Zaza Disdier, huit femmes chorégraphes dont l’œuvre, l’univers et la philosophie l’intéressent de créer une chorégraphie sur ce thème. L’interprète initiale, Ana Pavlova représentait la féminité à l’état pur. Pauwels en reprenant cette danse questionne donc l’identité féminine et masculine en chacun de nous. Le danseur, s’imprégnant de l’univers très divers de chacune des chorégraphes, crée un pont entre patrimoine et création contemporaine.

micadanses-Paris 20 Rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris

https://www.faitsdhiver.com/evenement/cygn-etc/ info@faitsdhiver.com

