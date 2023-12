Pédro Kouyaté Le Son de la Terre Paris 05, 10 décembre 2023 20:00, Paris 05.

Le dimanche 10 décembre 2023

de 20h00 à 23h00

.Tout public. payant Billetterie concert Pedro Kouyaté : 25 EUR

Le chanteur présente un nouvel album enchanteur où se mêlent la magie du blues, la richesse du jazz et l’âme du Mali.

Mélange de sonorités mandingues, de jazz et de blues, la voix rauque et magnétique de Pédro Kouyaté enveloppe ce nouvel album pensé comme un hommage aux ancêtres du peuple malien, à la tradition orale et à la force vive de la musique et de la parole pour régénérer le monde. Une odyssée « jazz-tribal »

Pédro Kouyaté : Guitare Kamalen N’goni, Voix

Olivier Bodin : Mpc Clavier

Yannick Vela : Basse

Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Paris 05

Contact : https://www.facebook.com/pedro.kouyate.1 https://www.sondelaterre.fr/event/pedro-kouyate/#billetterie

Pédro Kouyaté