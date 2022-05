PEDRO DA LINHA (FESTIVAL RIO LOCO), 17 juin 2022, .

PEDRO DA LINHA (FESTIVAL RIO LOCO)

2022-06-17 22:30:00 – 2022-06-16

Dans la lignée des Buraka Som Sistema, le jeune Pedro (Pedro Mauricio, de son vrai nom) s’est rapidement fait une place de choix au sein de la scène électro lisboète. Ses productions, prometteuses et novatrices, reflètent un amour inconditionnel pour les sonorités cosmopolites et métissées qui font l’identité culturelle de la capitale portugaise. Pedro a grandi à Damaia, ville de la proche banlieue. Là, il s’est abreuvé des sonorités africaines qu’il entendait dans la rue pendant qu’à la maison, son grand frère l’initiait aux musiques électroniques. Son premier album, pensé en forme de carte sonore, sonde les entrailles du son « da linha » (« de la ligne ») en référence à la ligne Sintra, la ligne ferroviaire qui connecte la capitale portugaise à sa banlieue. Mais témoigne aussi d’une saisissante ouverture sur le monde. Signé chez Enchufada, label phare de Lisbonne, à la fois défricheur de la global dance music et révélateur de talents, Pedro multiplie les collaborations (notamment avec son mentor et acolyte Branko) et les prestations sur les scènes des plus grands clubs et festivals européens (Boiler Room, Razzmatazz, NOS Alive, Fusion Festival).

Focus Portugal.

Rendez-vous à la Scène Nova Onda du festival Rio Loco !

Pour la 27ème édition du festival Rio Loco Nova Onda, découvrez Pedro Da Linha, vers Lisbonne et au-delà !

