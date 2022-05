Pédalez jusqu’aux étoiles Buzet-sur-Baïse, 22 juillet 2022, Buzet-sur-Baïse.

Pédalez jusqu’aux étoiles Buzet-sur-Baïse 58 Boulevard de la République Buzet-sur-Baïse

2022-07-22 20:30:00 – 2022-07-22 00:30:00 Buzet-sur-Baïse 58 Boulevard de la République

Buzet-sur-Baïse Lot-et-Garonne Buzet-sur-Baïse

Balade accompagnée à vélo.

Venez vivre notre micro-aventure “Pédalez jusqu’aux étoiles” !

Partez à la découverte du ciel et des étoiles avec Cycles Sud-Ouest et le club d’astronomie de Nérac Lavardac “Sous les étoiles d’Albret”.

Départ 20h30 depuis notre boutique 58 boulevard de la république Buzet-sur-Baïse.

Circuit d’environ 30 km avec un arrêt pour un ravitaillement et un arrêt pour observer les étoiles.

(à partir de 13 ans être capable de faire 30 km à vélo)

Vous pouvez venir avec vos propres vélos et seulement payer l’animation.

Pour vous inscrire contactez-nous :

07 52 05 90 48

Balade accompagnée à vélo.

Venez vivre notre micro-aventure “Pédalez jusqu’aux étoiles” !

Partez à la découverte du ciel et des étoiles avec Cycles Sud-Ouest et le club d’astronomie de Nérac Lavardac “Sous les étoiles d’Albret”.

Départ 20h30 depuis notre boutique 58 boulevard de la république Buzet-sur-Baïse.

Circuit d’environ 30 km avec un arrêt pour un ravitaillement et un arrêt pour observer les étoiles.

(à partir de 13 ans être capable de faire 30 km à vélo)

Vous pouvez venir avec vos propres vélos et seulement payer l’animation.

Pour vous inscrire contactez-nous :

07 52 05 90 48

+33 7 52 05 90 48

Balade accompagnée à vélo.

Venez vivre notre micro-aventure “Pédalez jusqu’aux étoiles” !

Partez à la découverte du ciel et des étoiles avec Cycles Sud-Ouest et le club d’astronomie de Nérac Lavardac “Sous les étoiles d’Albret”.

Départ 20h30 depuis notre boutique 58 boulevard de la république Buzet-sur-Baïse.

Circuit d’environ 30 km avec un arrêt pour un ravitaillement et un arrêt pour observer les étoiles.

(à partir de 13 ans être capable de faire 30 km à vélo)

Vous pouvez venir avec vos propres vélos et seulement payer l’animation.

Pour vous inscrire contactez-nous :

07 52 05 90 48

Cycles Sud Ouest

Buzet-sur-Baïse 58 Boulevard de la République Buzet-sur-Baïse

dernière mise à jour : 2022-04-30 par