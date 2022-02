Pédaler « sans casser la baratte » avec Cécile, France, Perrine et les étudiants du lycée agricole des Hautes-Alpes Paris Expo Porte de Versailles Paris Catégorie d’évènement: Paris

Pédaler « sans casser la baratte » avec Cécile, France, Perrine et les étudiants du lycée agricole des Hautes-Alpes Paris Expo Porte de Versailles, 26 février 2022, Paris. Pédaler « sans casser la baratte » avec Cécile, France, Perrine et les étudiants du lycée agricole des Hautes-Alpes

du samedi 26 février au lundi 28 février à Paris Expo Porte de Versailles

Voilà un atelier à la fois pédagogique, amusant et gourmand : baratter du beurre ! Mais savez-vous comment nos grands-mères fabriquaient autrefois le beurre ? La baratte était l’élément essentiel à sa fabrication. Un moulin destiné à transformer la crème de lait en beurre. Le barattage consistait à séparer par un mouvement à la fois manuel et mécanique, les particules de matière grasse contenues dans la crème du lactosérum, particules formant ensuite des grains de beurre. C’est à l’aide d’un vélo relié à une baratte, proposé par le Lycée Agricole des Émèyeres (Gap) que les enfants pourront pédaler pour fabriquer leur propre beurre « à la force du mollet ! ». Un atelier à la fois ludique et amusant qui pourra se prolonger avec la réalisation de dessins dans du lait fermier aux couleurs de l’arc-en-ciel à l’aide de colorants alimentaires naturels. -Lycée Agricole des Émeyères, Gap • 04 92 51 04 36 C’est à l’aide d’un vélo relié à une baratte que les enfants fabriqueront du beurre aux côtés des élèves du Lycée Agricole des Hautes-Alpes. Un atelier ludique et amusant ! Paris Expo Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-26T10:00:00 2022-02-26T11:00:00;2022-02-26T15:00:00 2022-02-26T16:00:00;2022-02-27T09:00:00 2022-02-27T10:00:00;2022-02-27T14:00:00 2022-02-27T15:00:00;2022-02-28T12:00:00 2022-02-28T13:00:00;2022-02-28T17:00:00 2022-02-28T18:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Paris Expo Porte de Versailles Adresse 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Ville Paris lieuville Paris Expo Porte de Versailles Paris Departement Paris

Paris Expo Porte de Versailles Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Pédaler « sans casser la baratte » avec Cécile, France, Perrine et les étudiants du lycée agricole des Hautes-Alpes Paris Expo Porte de Versailles 2022-02-26 was last modified: by Pédaler « sans casser la baratte » avec Cécile, France, Perrine et les étudiants du lycée agricole des Hautes-Alpes Paris Expo Porte de Versailles Paris Expo Porte de Versailles 26 février 2022 Paris Paris Expo Porte de Versailles Paris

Paris Paris