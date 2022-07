‘PÉDALE TES WATTS’ PRÉSENTE LES VÉLECTRICYCLETTES Rambervillers Rambervillers Catégories d’évènement: Rambervillers

2022-11-09 10:00:00 10:00:00 – 2022-11-09 17:00:00 17:00:00
Rambervillers
Vosges

Vosges Rambervillers Et si nous consommions la seule électricité que nous produisions ? Spécialisé dans la gestion économe de l’énergie, fournisseur autonome d’électricité à pédales, Pédale Tes Watts applique la stratégie « négawatt ». Son créateur, Nicolas Liébaut, a bricolé des vélos de différentes tailles permettant d’alimenter un petit train, un tourne-disque… A nous de pédaler pour produire l’électricité ! L’occasion de parler sobriété et énergie renouvelable. Animation proposée dans le cadre de la manifestation culturelle « Un monde rêvé… », initiée et organisée par le Conseil départemental des Vosges. +33 3 29 65 43 70 https://mediatheque-vosges.c3rb.org/animations/manifestations-mdv/165-un-monde-reve © Nicolas Liébaut

