### PARLONS DE PÉDAGOGIE POSITIVE ! L’équipe de Family Time MQW vous convie à une SOIRÉE CONFÉRENCE & ÉCHANGES : “Pédagogie positive : quelle alternative aux punitions ?” animée par Déborah Pala (EJE et enseignante au CRFPE). **Mardi 05 octobre à 18h30** **Au Centre de la Petite Enfance, 2 bis rue Magenta à Lille.** **Inscriptions et renseignements auprès de Anne-Lise au 07 55 71 96 53**

L’équipe de Family Time vous convie à une soirée conférence et échanges Centre de la Petite Enfance 2 bis, rue Magenta, 59000 Lille Lille Wazemmes Nord

2021-10-05T18:30:00 2021-10-05T20:30:00

