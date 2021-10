Paris Philharmonie de Paris île de France, Paris Pédagogie du chant choral / Enjeux, nouveautés Philharmonie de Paris Paris Catégories d’évènement: île de France

Pédagogie du chant choral / Enjeux, nouveautés Philharmonie de Paris, 7 décembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le mardi 7 décembre 2021

de 9h30 à 18h

Le mercredi 8 décembre 2021

de 9h30 à 18h

gratuit

Le chant choral connaît une profonde évolution car il se trouve à la croisée d’enjeux qui dépassent la musique et revitalisent les liens sociaux. Ce colloque est organisé à l’occasion de la clôture du projet EVE, expérimentation pédagogique soutenue par la Fondation Bettencourt Schueller, qui associe le chant choral à des approches corporelles et psychosociales. Ses résultats seront présentés à la lumière d’autres initiatives, par le prisme de l’éducation artistique, la coopération professionnelle et le développement global de l’enfant. Lieu : Salle de conférence – Philharmonie Animations -> Conférence / Débat Philharmonie de Paris 221 Avenue Jean Jaurès Paris 75019

5 : Porte de Pantin (182m) 5 : Ourcq (606m)

Contact :Philharmonie de Paris +33144844484 contact@cite-musique.fr https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/23002 https://www.facebook.com/PhilharmoniedeParis Animations -> Conférence / Débat

Date complète :

