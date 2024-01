PED – Café BB Espace de vie sociale Plougasnou, mercredi 14 février 2024.

PED – Café BB Espace de vie sociale Plougasnou Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-14 10:00:00

fin : 2024-02-14 11:30:00

Lisa Focken à l’initiative de ce temps précieux pour les parents et leurs petits bouts, propose un moment pour s’aérer la tête, se renseigner, papoter… dans un espace adapté pour que petits et grands jouent et se rencontrent !

* Aussi l’association se rapproche du RéAAP afin de réunir les informations pour la petite enfance sur le secteur …

Organisé par Association Projets Echanges et Développement.

Espace de vie sociale 17 Rue François Charles

Plougasnou 29630 Finistère Bretagne animation@projets-echanges-developpement.net



Mise à jour le 2024-01-12 par OT BAIE DE MORLAIX