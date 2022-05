PED – Balade mensuelle plantes sauvages, 14 mai 2022, .

PED – Balade mensuelle plantes sauvages

2022-05-14 – 2022-05-14

Vers une initiation aux plantes comestibles et médicinales du territoire.

« Flore Loened est une structure de découverte et de sensibilisation à l’environnement. Elle vise à faire découvrir le patrimoine naturel et historique exceptionnel de la région de Plougasnou et des villes avoisinantes. Nous proposons des balades Nature à thème et des randonnées guidées.

Faune, flore, maison des douaniers, allée couverte, patrimoine culturel ou légendes bretonnes… En balade sur les sentiers côtiers, l’estran ou les chemins de campagne… Le Trégor Morlaisien n’aura plus de secrets pour vous!! »

https://www.floreloened.com

