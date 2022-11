PED – Balade mensuelle Mesquéau Plougasnou Plougasnou Catégories d’évènement: Finistère

Finistère Balade à Mesquéau (et pourquoi pas s’intéresser au vaste plan de restauration de la rivière de Pontplaincoat ?) suivie de la rencontre avec Marie-Christine Courteille qui nous accueillera dans son garage aménagé pour ses éditions Blascanvel. « Ce projet est né de son envie de présenter de nouveaux points de vue sur le monde, et de financer l’association Zo Kwe Zo Éducation. Militantisme, témoignages, problèmes de société. Lancée … Les ventes des livres des éditions de Blascanvel financent l’association Zo Kwe Zo Éducation, qui soutient des projets au profit de l’enfance en Centrafrique, pays ravagé par la guerre civile. » Animation proposée par l’association Projets, Échanges & Développement.

Renseignements et inscription obligatoire : animations@projets-echanges-developpement.net Plougasnou

