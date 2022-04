PED – Balade mensuelle La ferme de Kernado Saint-Jean-du-Doigt, 21 juin 2022, Saint-Jean-du-Doigt.

PED – Balade mensuelle La ferme de Kernado Saint-Jean-du-Doigt

2022-06-21 14:00:00 – 2022-06-21 17:00:00

Saint-Jean-du-Doigt Finistère Saint-Jean-du-Doigt

Paysan bio depuis 2014 sur la commune de Saint-Jean-Du-Doigt, Romain vous accueillera pour une visite de sa ferme maraîchère en cette période d’épanouissement du légume !

Il sera ravi d’échanger sur son métier, sur les joies et les réalités que celui-ci implique. Car Romain a toujours été sensible à la question du respect de l’environnement, au départ il se formera à la gestion de la faune sauvage et suite à ses multiples expériences c’est vers le bon légume naturel dit « bio » qu’il se tournera.

Il aime la convivialité, faire les marchés, être directement en contact avec sa clientèle ; Engagé, il est toujours partant pour sensibiliser à la préservation de l’environnement et la cause paysanne tout naturellement…

Vous pouvez le retrouver avec ses légumes le jeudi matin sur le marché de Saint-Jean-Du-Doigt, et au marché à la ferme du Troglo sur la Commune de Plouezoch. https://www.fermedutroglo.bzh/le-marche-a-la-ferme,

Aussi, rappelons-nous, en 2018, « Bobine en bourg » avait réalisé son portrait :



Et comme le veut le concept de ces balades/rencontres, Solenn vous supervisera un parcours pour découvrir les alentours de la ferme, tout près de la vallée des Moulins et du Donan ce qui promet de jolis paysages…

Animation proposée par l’association Projets, Échanges & Développement.

Renseignements et inscription obligatoire : animations@projets-echanges-developpement.net ou

contact@projets-echanges-developpement.net

Lieux de rdv à confirmer après inscription.

animation@projets-echanges-developpement.net +33 6 51 11 94 20 http://projets-echanges-developpement.net/site/qui-sommes-nous/contacts/

Paysan bio depuis 2014 sur la commune de Saint-Jean-Du-Doigt, Romain vous accueillera pour une visite de sa ferme maraîchère en cette période d’épanouissement du légume !

Il sera ravi d’échanger sur son métier, sur les joies et les réalités que celui-ci implique. Car Romain a toujours été sensible à la question du respect de l’environnement, au départ il se formera à la gestion de la faune sauvage et suite à ses multiples expériences c’est vers le bon légume naturel dit « bio » qu’il se tournera.

Il aime la convivialité, faire les marchés, être directement en contact avec sa clientèle ; Engagé, il est toujours partant pour sensibiliser à la préservation de l’environnement et la cause paysanne tout naturellement…

Vous pouvez le retrouver avec ses légumes le jeudi matin sur le marché de Saint-Jean-Du-Doigt, et au marché à la ferme du Troglo sur la Commune de Plouezoch. https://www.fermedutroglo.bzh/le-marche-a-la-ferme,

Aussi, rappelons-nous, en 2018, « Bobine en bourg » avait réalisé son portrait :



Et comme le veut le concept de ces balades/rencontres, Solenn vous supervisera un parcours pour découvrir les alentours de la ferme, tout près de la vallée des Moulins et du Donan ce qui promet de jolis paysages…

Animation proposée par l’association Projets, Échanges & Développement.

Renseignements et inscription obligatoire : animations@projets-echanges-developpement.net ou

contact@projets-echanges-developpement.net

Lieux de rdv à confirmer après inscription.

Saint-Jean-du-Doigt

dernière mise à jour : 2022-04-07 par