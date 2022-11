PED – Balade mensuelle – Chèvrerie Kernevez Lanmeur, 28 janvier 2023, Lanmeur.

2023-01-28 14:00:00 – 2023-01-28

Balade autour et au sein d’une ferme en résistance : la chèvrerie Kernevez de Lanmeur avec Anne Mauvy. Elle aura le plaisir de nous parler de son métier en présence de ses chèvres, et de leur combat avec Jean-Michel BeIlour son mari et le comité de défense qui s’est constitué autour de la chèvrerie pour garder leur ferme et maintenir leur activité. Une histoire qui révèle plus globalement la question de la fragilité des petites fermes face à l’agroalimentaire et la législation de la répartition des terres … https://www.facebook.com/kernevez.lanmeur

Animation proposée par l’association Projets, Échanges & Développement.

