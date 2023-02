PED – Balade mensuelle au bourg Plougasnou Catégories d’Évènement: Finistère

Plougasnou

Finistere Balade mensuelle : à la rencontre des commerçants du bourg de Plougasnou.

Petit parcours au centre bourg, jalonné de rencontres avec :

– Karine Courtois et sa boutique de prêt-à-porter “Aux Dames de la Côte”

– Géraud Alric et sa cave “Le Cellier”

– Sabine Grangé maroquinière et son tout nouvel atelier et boutique d’artisans nommé “L’Atelier”. Animation proposée par l’association Projets, Échanges & Développement.

Renseignements et inscription obligatoire : animations@projets-echanges-developpement.net

Lieux de rdv à confirmer après inscription. animation@projets-echanges-developpement.net http://projets-echanges-developpement.net/site/qui-sommes-nous/contacts/ Plougasnou

