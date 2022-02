PED – Balade mensuelle à Primel Plougasnou, 19 mars 2022, Plougasnou.

PED – Balade mensuelle à Primel Plougasnou

2022-03-19 – 2022-03-19

Plougasnou Finistère

Balade mensuelle : une autre pointe de Primel ?

Elsa et Martin habitants de Plougasnou et membres de l’institut de Géographie imaginaire nous proposent une expédition :

« La pointe de Primel est un lieu bien connu de toutes et de tous. Mais si derrière cette presqu’île il y avait une autre presqu’île, inconnue et mystérieuse, pleine de labyrinthes et de recoins obscurs. C’est cette autre pointe de Primel, à la fois réelle et imaginaire, que nous vous proposons de partir explorer. Pour cela, soyez équipés de bottes, d’une

lampe de poche, de vêtements chauds et d’un pique-nique que nous partagerons à l’issue de notre matinée d’exploration. »

Expédition organisée par l’Institut de Géographie Imaginaire (https://igi.toile-libre.org).

5€ l’adhésion, gratuit pour les adhérents.

Animation proposée par l’association Projets, Échanges & Développement.

Renseignements et inscription obligatoire : animations@projets-echanges-developpement.net

Lieux de rdv à confirmer après inscription.

animation@projets-echanges-developpement.net http://projets-echanges-developpement.net/site/qui-sommes-nous/contacts/

Plougasnou

