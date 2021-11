PED – Balade au bourg – Brasserie 2B Plougasnou, 26 novembre 2021, Plougasnou.

PED – Balade au bourg – Brasserie 2B Maison de la Mer 1 rue de l’Abbesse Plougasnou

2021-11-26 – 2021-11-26 Maison de la Mer 1 rue de l’Abbesse

Plougasnou Finistère

Dans le cadre de la balade mensuelle de L’association Projets-Echanges-Développement et dans l’envie de marcher ensemble à la rencontre de notre territoire et de ces habitants.

L’association vous propose une balade au Bourg de Plougasnou et une visite de la brasserie « Pechou » avec Quentin Bellec

Gratuit, renseignements : animation@projets-echanges-developpement.net

Animation proposée par l’association Projets, Échanges & Développement.

Renseignements auprès de l’association : 06 51 11 94 20

animations@projets-echanges-developpement.net

animation@projets-echanges-developpement.net +33 6 51 11 94 20 http://projets-echanges-developpement.net/site/qui-sommes-nous/contacts/

Maison de la Mer 1 rue de l’Abbesse Plougasnou

