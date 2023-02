Pecten maximus / Inauguration de l’oeuvre d’art refuge Limogne-en-Quercy Pnr des Causses du Quercy Limogne-en-Quercy Catégories d’Évènement: Limogne-en-Quercy

Lot Limogne-en-Quercy Ça y est, Pecten maximus est bien là, couverte de sa peau de 8 000 coquilles Saint-Jacques ! Discrète au bord du chemin,

elle capte la lumière du causse pour nous la restituer de ses couleurs venues du fond des mers… Sa coque en bois évoque

un bateau renversé, prêt à reprendre les flots…

Lieu d’émerveillement, l’oeuvre s’inspire de la spécificité géologique du site et valorise le coquillage, matière durable

et sensible, pour un voyage insolite dans le temps et les imaginaires.

Ce dimanche, jour de marché à Limogne-en-Quercy, nous parcourrons un bout de chemin ensemble, depuis le coeur du

village jusqu’à l’oeuvre, pour célébrer sa naissance. Sa créatrice, Sara de Gouy sera des nôtres pour mieux nous rappeler les différentes étapes de cette aventure passionnante. Départ à 11h15 de la salle culturelle La Halle. Inauguration in situ à 12h. ©Patricia Monniaux

