Vide Grenier à Orliaguet Le Bourg, 20 mai 2023, Pechs-de-l'Espérance.

Comme chaque année, le Comité des fêtes d’Orliaguet organise son traditionnel vide-greniers.

Profitez de cette brocante conviviale pour faire le tri et participer activement à l’économie circulaire.

Inscription gratuite.

Date limite d’inscription : 30/04/2023

Informations et réservations par téléphone au 06 43 27 61 81 ou 06 80 46 19 35.

2023-05-20 à ; fin : 2023-05-20 . EUR.

Le Bourg

Pechs-de-l’Espérance 24370 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Like every year, the Orliaguet Festival Committee organizes its traditional garage sale.

Take advantage of this convivial flea market to sort out and participate actively in the circular economy.

Free registration.

Registration deadline: 30/04/2023

Information and reservations by phone at 06 43 27 61 81 or 06 80 46 19 35

Como cada año, el Comité de Fiestas de Orliaguet organiza su tradicional mercadillo.

Aproveche este mercadillo de convivencia para clasificar sus residuos y participar activamente en la economía circular.

Inscripción gratuita.

Fecha límite de inscripción: 30/04/2023

Información y reservas por teléfono: 06 43 27 61 81 o 06 80 46 19 35

Wie jedes Jahr organisiert das Festkomitee von Orliaguet seinen traditionellen Flohmarkt.

Nutzen Sie diesen geselligen Flohmarkt, um auszusortieren und sich aktiv an der Kreislaufwirtschaft zu beteiligen.

Die Anmeldung ist kostenlos.

Anmeldeschluss: 30/04/2023

Informationen und Reservierungen per Telefon unter 06 43 27 61 81 oder 06 80 46 19 35

