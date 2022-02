Pécho sous les étoiles Cité des sciences et de l’Industrie Paris Catégorie d’évènement: Paris

du vendredi 28 août 2020 au dimanche 8 mai à Cité des sciences et de l'Industrie

Imaginez-vous une soirée d’été en pleine campagne, à la montagne ou encore sur une plage de sable fin… Il suffit de lever les yeux pour profiter d’un spectacle magnifique ! Le ciel est un support incroyable pour faire la cour à un être aimé, seulement faut-il encore savoir quoi raconter… Le planétarium, (plané pour les intimes) va s’employer à vous prodiguer quelques conseils de bon sens et vous inculquer quelques éléments d’astronomie afin que votre prochain rendez-vous sous les étoiles soit l’antichambre du septième ciel…. **Batiment**: Les expositions-Niveau 2-Planétarium **Thèmes**: Espace – astronautique – astronomie **Activités**: Séance animée du planétarium, Spectacle, Activités et animations, Animation [En savoir plus](http://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/animations-spectacles/planetarium/animations-du-planetarium/#item-grid-27962)

Accès compris dans le billet Explora (dans la limite des places disponibles). Contremarque à retirer au DAB du niveau 1 et 2.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

