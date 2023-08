LECTURES AU COEUR DE LA PECHERIE DE LA GOVOGNE Pêcherie N°13 de la Govogne La Plaine-sur-Mer, 17 septembre 2023, La Plaine-sur-Mer.

La Plaine-sur-Mer,Loire-Atlantique

Dans le cadre des Journées Européennes du patrimoine les membres du « Club de lecture » de la Plaine-sur-Mer proposent des temps de lecture à voix haute dans la pêcherie de la Govogne..

2023-09-17 fin : 2023-09-17 17:30:00. .

Pêcherie N°13 de la Govogne Plage de la Govogne

La Plaine-sur-Mer 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire



As part of the European Heritage Days, members of La Plaine-sur-Mer’s « Club de lecture » are offering read-aloud sessions in the Govogne fishery.

En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, los miembros del Club de Lectura de Plaine-sur-Mer ofrecen sesiones de lectura en voz alta en la pesquería de Govogne.

Im Rahmen der Europäischen Tage des Denkmals bieten die Mitglieder des « Leseclubs » von La Plaine-sur-Mer Vorlesezeiten in der Fischerei von La Govogne an.

