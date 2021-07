Pêcher la truite vers 1900 à Cuves et Brécey Saint-Laurent-de-Cuves, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Saint-Laurent-de-Cuves.

Pêcher la truite vers 1900 à Cuves et Brécey 2021-07-10 16:30:00 – 2021-07-10 salle de convivialité Le Bourg

Saint-Laurent-de-Cuves Manche Saint-Laurent-de-Cuves

Lecture publique commenté à l’aide d’une projection de photo, d’après le livre «pêcheuse de truites : une vallée normande » écrit par Jean Vaudon et paru en 1913.

Dans cette nouvelle, qui prend la forme d’une correspondance dans les années 1890-1900, Marie-Marthe conte à son amie comment elle est devenue pêcheuse de truites dans la Sée. On y croise des personnages locaux qui ont réellement existé tels qu’Arsène Garnier, la famille Turquetil, la famille Lemardeley… Sont également dressées de très belles descriptions de la vallée et de la vie paysanne d’alors.

L’auteur, Jean VAUDON né à Cuves en 1849 est devenu chanoine de la cathédrale de Bourges. Lauréat de l’Académie française pour deux de ses romans, il fut aussi ami d’Arsène Garnier qui le prit en photo.

Cyprien GESBERT et Marie CASSET assureront la lecture et les présentations.

Lecture publique commenté à l’aide d’une projection de photo, d’après le livre «pêcheuse de truites : une vallée normande » écrit par Jean Vaudon et paru en 1913.

Dans cette nouvelle, qui prend la forme d’une correspondance dans…

+33 2 33 48 74 15

Lecture publique commenté à l’aide d’une projection de photo, d’après le livre «pêcheuse de truites : une vallée normande » écrit par Jean Vaudon et paru en 1913.

Dans cette nouvelle, qui prend la forme d’une correspondance dans les années 1890-1900, Marie-Marthe conte à son amie comment elle est devenue pêcheuse de truites dans la Sée. On y croise des personnages locaux qui ont réellement existé tels qu’Arsène Garnier, la famille Turquetil, la famille Lemardeley… Sont également dressées de très belles descriptions de la vallée et de la vie paysanne d’alors.

L’auteur, Jean VAUDON né à Cuves en 1849 est devenu chanoine de la cathédrale de Bourges. Lauréat de l’Académie française pour deux de ses romans, il fut aussi ami d’Arsène Garnier qui le prit en photo.

Cyprien GESBERT et Marie CASSET assureront la lecture et les présentations.

dernière mise à jour : 2021-07-01 par OT MSM Normandie – BIT Brécey