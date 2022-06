Pechelbronn : sur les traces du patrimoine ancien

Avec les guides, partez à la découverte du patrimoine ancien encore existant. La présence de l'industrie pétrolière passée a généré un certain nombre d'activités encore identifiables dans le paysage alentour, notamment au travers d'un habitat ou de bâtiments toujours visibles aujourd'hui. La visite du musée du pétrole clôture la sortie (billet encore valable toute la saison en cas de manque de temps).

