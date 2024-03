Pechelbronn, 500 ans d’histoire du pétrole en Alsace du Nord Merkwiller-Pechelbronn, dimanche 21 juillet 2024.

Pechelbronn, 500 ans d’histoire du pétrole en Alsace du Nord Merkwiller-Pechelbronn Bas-Rhin

Le guide vous révèlera toute l’épopée de l’utilisation et de l’exploitation de l’or noir lors de cette sortie. La visite du musée clôture la sortie. Sur inscription 2 jours avant la sortie. Prévoir des vêtements adéquats en fonction de la météo.

L’or noir a fortement marqué tout le territoire nord-alsacien. Le guide vous révèlera toute l’épopée de l’utilisation et de l’exploitation de cette matière lors de cette sortie. Tous les événements marquants de cette fabuleuse aventure n’auront plus de secret pour vous !

La visite du musée du pétrole clôture la sortie (billet encore valable toute la saison en cas de manque de temps). EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-21 14:00:00

fin : 2024-07-21 16:00:00

4 rue de l’École

Merkwiller-Pechelbronn 67250 Bas-Rhin Grand Est museedupetrole@wanadoo.fr

L’événement Pechelbronn, 500 ans d’histoire du pétrole en Alsace du Nord Merkwiller-Pechelbronn a été mis à jour le 2024-03-20 par Office de tourisme de l’Alsace Verte