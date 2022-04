Pechelbronn, 500 ans d’histoire du pétrole en Alsace du Nord Merkwiller-Pechelbronn Merkwiller-Pechelbronn Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Pechelbronn, 500 ans d'histoire du pétrole en Alsace du Nord Merkwiller-Pechelbronn, 24 juillet 2022

2022-07-24 14:30:00 – 2022-07-24 16:30:00

L'or noir a fortement marqué tout le territoire nord-alsacien. Le guide vous révèlera toute l'épopée de l'utilisation et de l'exploitation de cette matière lors de cette sortie. Tous les événements marquants de cette fabuleuse aventure n'auront plus de secret pour vous ! La visite du musée clôturera la sortie. Prévoir des vêtements adéquats en fonction de la météo. Sur inscription. +33 3 88 80 91 08

