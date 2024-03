Pêche, vin nouveau et marché des producteurs locaux Artolsheim, dimanche 29 septembre 2024.

ouvert aux non pêcheurs. Petite restauration et buvette sur place. Découvrez les producteurs du territoire et profitez pour faire le plein de votre cabas!

Un concours de pêche à la truite est organisé ce dimanche après midi à 14h. Le magnifique cadre automnal du lieu servira également de place à la tenue d’un petit marché des produits locaux. Les visiteurs trouveront ainsi des fruits et légumes de saisons (noix, ails, oignons, pommes de terres, salades, etc), des pommes et leur jus, des miels, des produits de la ruche, des produits laitiers et du pain paysan, sacs à main et accessoires.

Des assiettes paysannes et du vin nouveau à déguster sur réservation (06 86 20 59 69) EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-29 12:00:00

fin : 2024-09-29

Artolsheim 67390 Bas-Rhin Grand Est sebastien.schultz@numericable.fr

