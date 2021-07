Soultzeren Soultzeren Haut-Rhin, Soultzeren Pêche spéciale grosses truites Soultzeren Soultzeren Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Soultzeren Haut-Rhin Découvrez un endroit calme et magnifique pour se détendre et jouir du plaisir de la pêche. L’étang est d’une superficie d’environ 20 ares qui est accessible sur l’ensemble de son pourtour. Son alimentation permanente en eau pure et propre permet aux poissons (truites portion, grosses truites, carpes et gardons) de se sentir comme chez eux. Sur place, vous trouverez une buvette et nos succulentes « knacks » à déguster à l’heure du casse-croûte afin de combler les appétits naissants ou permettre de patienter en attendant les poissons. Une mise à l’eau généreuse de truites AEC portions ou « grosses », selon la séance, est effectuée avant chaque séance. Nul besoin de carte de pêche, notre étang est privé.

En cas de besoin, le matériel de pêche peut vous être loué. Pour la location de matériel de pêche, il est préférable de prévenir la veille par E-mail ou par téléphone. Extrait du règlement : Nombre de prises : 7 poissons par ticket 6 truites + 1 carpe Ou bien 7 truites Les carpes de plus de 5 kg sont à remettre à l'eau. Amorçage interdit. Pêche au vif, à l'asticot, à la cuillère, et leurres artificiels interdits, y compris les pâtes. Chaque pêcheur doit avoir sa propre bourriche ! Venez pratiquer la pêche en famille dans un cadre agréable. Parking, petite restauration sur place, location du matériel de pêche possible. Règlement affiché sur place. 1 ticket donne droit à 7 truites et 1 carpe. +33 3 89 77 22 63

