Wasselonne Bas-Rhin Wasselonne EUR Le samedi 24 juillet pêche semi-nocturne grosses truites, étang de pêche de Wasselonne de 17h à 20h. Sur réservation au 03 88 87 03 06.

Emplacement par tirage pour 3 tours, pêche uniquement ligne fixe, moulinet interdit, toutes sortes de pâte interdites, crevettes, twister, etc …

Prix 22 € : pêche + 1 tarte flambée.

