Pêche semi-nocturne

Pêche semi-nocturne, 30 juillet 2022, . Pêche semi-nocturne

2022-07-30 17:00:00 – 2022-07-30 EUR Pêche semi-nocturne à l’étang de pêche de Villé. Concours de pêche en 3 tours – participation de 17€. Immersion de 200kg de truites et 50kg de truites géantes.

Repas du pêcheur sur place. Pêche nocturne à l’étang de Villé. Pêche semi-nocturne à l’étang de pêche de Villé. Concours de pêche en 3 tours – participation de 17€. Immersion de 200kg de truites et 50kg de truites géantes.

Repas du pêcheur sur place. dernière mise à jour : 2022-05-17 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville