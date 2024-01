Pêche pour les enfants Arcachon, mercredi 24 juillet 2024.

Pêche pour les enfants Arcachon Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-24 08:30:00

fin : 2024-07-24 12:00:00

Découvrir la pêche en bateau et les différentes espèces de poissons. Cette activité est encadrée par des moniteurs fédéraux diplômés et agréé par le Ministère de la Jeunesse et des Sports.

Au Petit Port, Traque 5. Payant. Sur inscription.

Ouvert aux jeunes pêcheurs de 8 à 18 ans.

Yacht Club du Bassin d’Arcachon

.

Quai Goslar

Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine ycba@orange.fr



Mise à jour le 2024-01-11 par OT Arcachon