Erckartswiller Bas-Rhin Erckartswiller EUR Tous les jours sauf le samedi et dimanche et sauf manque d’eau Pêche ‘no kill’ des carpes qui devront être remises à l’eau.

Les installations de l'APPE peuvent aussi être mises à disposition de tiers les week-ends de non-pêche ; les renseignements et réservations sont à faire par courriel à appe67290@gmail.com 1 mois avant. Tous les jours sauf samedi et dimanche. Pêche 'no kill' des carpes qui devront être remises à l'eau. +33 3 88 70 44 29

dernière mise à jour : 2021-07-14

