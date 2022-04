Pêche & guinguette au moulin Excideuil Excideuil Catégories d’évènement: 24160

Excideuil

Pêche & guinguette au moulin Excideuil, 11 juin 2022, Excideuil. Pêche & guinguette au moulin Rue du stade Moulin de la Baysse Excideuil

2022-06-11 – 2022-06-11 Rue du stade Moulin de la Baysse

Excideuil 24160 La société de pêche d’Excideuil organise une journée pêche dédiée aux enfants, et une soirée guinguette au bord de l’eau au moulin de la Baysse.

Restauration, buvette sur place. La société de pêche d’Excideuil organise une journée pêche dédiée aux enfants, et une soirée guinguette au bord de l’eau au moulin de la Baysse.

Restauration, buvette sur place. La société de pêche d’Excideuil organise une journée pêche dédiée aux enfants, et une soirée guinguette au bord de l’eau au moulin de la Baysse.

Restauration, buvette sur place. NaturellementPérigord

Rue du stade Moulin de la Baysse Excideuil

dernière mise à jour : 2022-03-30 par

Détails Catégories d’évènement: 24160, Excideuil Autres Lieu Excideuil Adresse Rue du stade Moulin de la Baysse Ville Excideuil lieuville Rue du stade Moulin de la Baysse Excideuil Departement 24160

Excideuil Excideuil 24160 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/excideuil/

Pêche & guinguette au moulin Excideuil 2022-06-11 was last modified: by Pêche & guinguette au moulin Excideuil Excideuil 11 juin 2022 24160 Excideuil

Excideuil 24160