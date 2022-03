Pêche : Grosses truites Lamongerie Lamongerie LamongerieLamongerie Catégories d’évènement: Corrèze

Lamongerie

Pêche : Grosses truites Lamongerie Lamongerie, 13 mars 2022, LamongerieLamongerie. Pêche : Grosses truites Pouriéras Lamongerie Lamongerie

2022-03-13 – 2022-03-13

Lamongerie Corrèze Pouriéras Lamongerie Corrèze Lamongerie Les étangs sont ouverts uniquement aux dates indiquées, au tarif de 14 € adulte et 7 € enfant – 12 ans, pour la demie journée truite. Pêche en illimité. Activité sans carte de pêche. Les étangs sont ouverts uniquement aux dates indiquées, au tarif de 14 € adulte et 7 € enfant – 12 ans, pour la demie journée truite. Pouriéras Lamongerie Lamongerie

dernière mise à jour : 2022-03-09 par OT Terres de Corrèze

Détails Catégories d’évènement: Corrèze, Lamongerie Autres Lieu Lamongerie Lamongerie Adresse Pouriéras Ville LamongerieLamongerie lieuville Pouriéras Lamongerie Lamongerie Departement Corrèze

Lamongerie Lamongerie LamongerieLamongerie Corrèze https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lamongerielamongerie/

Pêche : Grosses truites Lamongerie Lamongerie 2022-03-13 was last modified: by Pêche : Grosses truites Lamongerie Lamongerie Lamongerie Lamongerie 13 mars 2022 Corrèze Lamongerie

LamongerieLamongerie Corrèze