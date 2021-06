Pêche et nautre en Baie Centre VILLA EOLE, 16 août 2021-16 août 2021, CAROLLES.

Pêche et nautre en Baie

du lundi 16 août au vendredi 20 août à Centre VILLA EOLE

Séjour autour de multiples activités de découverte culturelles et sportives au porte de la Baie du Mont St Michel ! Au programme de ce séjour : – Jeux sportifs sur la plage (skim board,, spike ball) et course d’orientation dans la vallée du Lude – Découverte de la Baie du Mont St Michel, jeu de piste « sur les traces des pèlerins » – Activités du découverte du bord de mer (Pêche à pieds, laisse de mer,) – Découverte des sentiers Carollais, jeu et observation autour de l’étagement de la végétation – 1 séance d’activité nautique ( voile, kayak …) ou d’équitation sera proposée en fonction des règles à appliquer. (Penser si possible à l’attestation d’aisance aquatique) – Et bien sûr grands jeux collectifs, baignades, jeux de sable, veillées…. Et l’équipe apportera une attention particulière à la mise en œuvre des projets des enfants… Axes du programme : – Vivre un temps de vacances et de loisirs autour du vivre ensemble. – Accompagner et renforcer les apprentissages autour d’activités culturelles, patrimoniales et sportives – Proposer aux jeunes de 6-14 ans un temps de vacances et de loisirs Objectifs : – Apprendre à vivre ensemble et retrouver un sens du collectif, continuer à développer ses compétences sociales et civiques ( – Réinvestir les apports d’apprentissage par le biais du loisir et des activités ; – Expérimenter les connaissances et les compétences de chacun ; – Appréhender les problématiques liées au développement durable et devenir citoyen de son propre environnement ; – Initier les enfants à de nouvelles pratiques sportives de plein air ; – Développer la confiance en soi avec l’acquisition de nouvelles compétences dans le cadre de sports nouveaux. – Développer sa culture scientifique et sa curiosité (activité autour du milieu marin, de la baie du Mont St Michel et du village) – Remobiliser ses connaissances et en développer de nouvelles – Développement de la prise de parole, de l’argumentation et du respect des décisions communes (atelier d’échanges et d’écritures qui servira de support à la communication aux familles) [Consulter le document « Projet éducatif des PEP »](https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/projet_educatif.pdf)

[Consulter le document « Protocole sanitaire »](https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/protocole_sanitaire.pdf)

Sur inscription. Tarif à partir de 560,00 €

Séjour autour de multiples activités de découverte culturelles et sportives au porte de la Baie du Mont St Michel !

Centre VILLA EOLE La Croix Paqueray, 50740 CAROLLES CAROLLES



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-16T15:00:00 2021-08-16T00:00:00;2021-08-17T00:00:00 2021-08-17T00:00:00;2021-08-18T00:00:00 2021-08-18T00:00:00;2021-08-19T00:00:00 2021-08-19T00:00:00;2021-08-20T00:00:00 2021-08-20T10:00:00