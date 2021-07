Landéda Landéda Finistère, Landéda Pêche en mer Landéda Landéda Catégories d’évènement: Finistère

Landéda

Pêche en mer Landéda, 12 juillet 2021-12 juillet 2021, Landéda. Pêche en mer 2021-07-12 – 2021-07-12 Port Lieu-dit l’Aber Wrac’H

Landéda Finistère Les Vedettes des abers vous propose des parties de pêche en mer d’avril à septembre*

*dates variables selon la saison (pour cause événements, météo,etc)

A la sortie des abers, il s’agit d’une pêche sur des hauts fonds à quelques encablures du phare de l’île Vierge.

Le lieu de pêche est défini par le capitaine selon les conditions météo.

Le matériel est fourni. (Vous pouvez embarquer aussi avec votre matériel si vous le souhaitez).

Que vous soyez débutant ou avisé, l’équipage est à votre disposition pour tout conseil.

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Landéda Étiquettes évènement : Autres Lieu Landéda Adresse Port Lieu-dit l'Aber Wrac'H Ville Landéda lieuville 48.59513#-4.56395