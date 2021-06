Cuffy Cuffy Cher, Cuffy Pêche en bateau de Loire Cuffy Cuffy Catégories d’évènement: Cher

Cuffy Cher Cuffy Cette sortie vous permettra d’accéder aux lieux de pêche, d’être initié par un pêcheur de Loire. La mise à disposition du matériel et les cartes de pêche sont comprises dans la prestation. La dégustation du poisson se fait à bord du bateau.

Nous vous proposons de partir en famille afin de prendre la fameuse friture de Loire. +33 3 86 57 98 76 https://www.instant-nature.org/

Cette sortie s'adresse à des adultes et enfants àpartir de 10 ans. durée 4 heures avec dégustation de la friture, les places sont limité à 8 personnes par sortie.

