Pêche d’inventaire dans la Cuisance Arbois, 18 mai 2022, Arbois.

Pêche d’inventaire dans la Cuisance Arbois

2022-05-18 – 2022-05-18

Arbois Jura

EUR Dans le cadre des sorties de découverte du patrimoine naturel de la communauté de communes, le mercredi après-midi 18 mai 2022 de 14h à 18h, venez découvrir la technique de la pêche électrique qui permet de réaliser des inventaires.

Ce n’est pas une recette de cuisine, venez découvrir la technique de la pêche électrique (non létale avec la Fédération Départementale du Jura pour la Pêche et la Protection des Milieux

Aquatiques et l’APPMA Arbois la Cuisance. Cette technique permet de réaliser des inventaires.

Ce sera aussi l’occasion de découvrir un vertébré étonnant, la lamproie de Planer …..un agnathe.

Sorties avec inscription et contact obligatoires, horaires, lieu de rendez-vous et d’autres détails pratiques sont donnés lors des inscriptions. Parfois le nombre de place est limité et une annulation de dernière minute est toujours possible.

Tenue de terrain adaptée, marche longue et/ou en terrain difficile. Sorties gratuites sauf lorsque des prestations culinaires ou artistiques extérieures sont sollicitées. Elles concernent surtout le site Natura 2000 de la Reculée des Planches-Près-Arbois, mais d’autres sites d’intérêt sur le territoire de la communauté de communes méritent le détour.

p.collin@cc-aps.fr +33 3 84 73 71 71

Dans le cadre des sorties de découverte du patrimoine naturel de la communauté de communes, le mercredi après-midi 18 mai 2022 de 14h à 18h, venez découvrir la technique de la pêche électrique qui permet de réaliser des inventaires.

Ce n’est pas une recette de cuisine, venez découvrir la technique de la pêche électrique (non létale avec la Fédération Départementale du Jura pour la Pêche et la Protection des Milieux

Aquatiques et l’APPMA Arbois la Cuisance. Cette technique permet de réaliser des inventaires.

Ce sera aussi l’occasion de découvrir un vertébré étonnant, la lamproie de Planer …..un agnathe.

Sorties avec inscription et contact obligatoires, horaires, lieu de rendez-vous et d’autres détails pratiques sont donnés lors des inscriptions. Parfois le nombre de place est limité et une annulation de dernière minute est toujours possible.

Tenue de terrain adaptée, marche longue et/ou en terrain difficile. Sorties gratuites sauf lorsque des prestations culinaires ou artistiques extérieures sont sollicitées. Elles concernent surtout le site Natura 2000 de la Reculée des Planches-Près-Arbois, mais d’autres sites d’intérêt sur le territoire de la communauté de communes méritent le détour.

Arbois

dernière mise à jour : 2022-04-15 par