PÊCHE DES P’TITES BÊTES DANS LA LOIRE Loire Odyssée Loire-Authion, mercredi 24 avril 2024.

Le marais et le petit peuple de l’eau… Les larves d’insectes, têtards et autres petites bêtes permettent à de nombreuses espèces de vivre dans nos étangs et rivières. Munis d’une épuisette, faites connaissance avec ce petit monde grâce aux explications de notre animateur guide. Prêts à pêcher ?

Animation accessible à partir de 6 ans.

Infos pratiques:

Réservation par téléphone au 02 41 57 37 55 ou sur le site internet de Loire Odyssée. 3 3 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-24 10:00:00

fin : 2024-04-24 12:00:00

Loire Odyssée 20, Levée du Roi René

Loire-Authion 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire accueil@loire-odyssee.fr

