Pêche buissonnière

Pêche buissonnière, 10 août 2022

2022-08-10 – 2022-08-10 A la mode d’autrefois, fabrique ta canne à pêche en bambou, ta ligne et pêche avec !

Pour les enfants entre 8 et 12 ans. Sur réservation. A la mode d’autrefois, fabrique ta canne à pêche en bambou, ta ligne et pêche avec !

Pour les enfants entre 8 et 12 ans. Sur réservation.

