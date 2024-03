Pêche aux oeufs Sancerre, lundi 1 avril 2024.

Pêche aux oeufs Sancerre Cher

Préparez-vous pour une aventure remplie de joie et de délices !

Restez à l’écoute pour plus d’informations à venir sur cet événement passionnant qui ravira petits et grands.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-01 10:00:00

fin : 2024-04-01 12:00:00

Esplanade Porte César

Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire

L’événement Pêche aux oeufs Sancerre a été mis à jour le 2024-03-01 par Office de tourisme du Grand Sancerrois