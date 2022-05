Pêche aux leurres | Rencontre jeunes Bon Repos sur Blavet Bon Repos sur Blavet Catégories d’évènement: 22570

Bon Repos sur Blavet

Pêche aux leurres | Rencontre jeunes Bon Repos sur Blavet, 11 juin 2022, Bon Repos sur Blavet. Pêche aux leurres | Rencontre jeunes Bon Repos sur Blavet

2022-06-11 – 2022-06-11

Bon Repos sur Blavet 22570 Compétition de pêche aux leurres ouverte aux jeunes de 9 à 18 ans. C’est au pied de la magnifique abbaye de Bon Repos, sur le dernier bief avant le lac de Guerledan que les jeunes pêcheurs de 9 à 18 ans sont invités à se confronter dans une ambiance toujours conviviale. Il s’agit bien d’une compétition (ce n’est pas une animation encadrée), prévoir son matériel. La carte de pêche est obligatoire et devra être présentée sur place. De nombreux lots à gagner pour chaque participant et bien sûr pour les premiers ! Pour ceux qui le souhaitent un pré-fishing (gratuit) sera organisé le lundi 6 juin de 9h30 à 11h30. (Inscription gratuite à l’avance ) Inscription sur le site de la Maison Pêche et Nature (avant le 7 juin.),

Réservation indispensable. RDV à St Gelven, au bord du canal de Nantes à Brest, face à l’abbaye de Bon-Repos. Org. Fédération Départementale de Pêche, Maison Pêche et Nature, AAPPMA de Plélauff Compétition de pêche aux leurres ouverte aux jeunes de 9 à 18 ans. C’est au pied de la magnifique abbaye de Bon Repos, sur le dernier bief avant le lac de Guerledan que les jeunes pêcheurs de 9 à 18 ans sont invités à se confronter dans une ambiance toujours conviviale. Il s’agit bien d’une compétition (ce n’est pas une animation encadrée), prévoir son matériel. La carte de pêche est obligatoire et devra être présentée sur place. De nombreux lots à gagner pour chaque participant et bien sûr pour les premiers ! Pour ceux qui le souhaitent un pré-fishing (gratuit) sera organisé le lundi 6 juin de 9h30 à 11h30. (Inscription gratuite à l’avance ) Inscription sur le site de la Maison Pêche et Nature (avant le 7 juin.),

Réservation indispensable. RDV à St Gelven, au bord du canal de Nantes à Brest, face à l’abbaye de Bon-Repos. Org. Fédération Départementale de Pêche, Maison Pêche et Nature, AAPPMA de Plélauff Bon Repos sur Blavet

dernière mise à jour : 2022-05-28 par

Détails Catégories d’évènement: 22570, Bon Repos sur Blavet Autres Lieu Bon Repos sur Blavet Adresse Ville Bon Repos sur Blavet lieuville Bon Repos sur Blavet Departement 22570

Bon Repos sur Blavet Bon Repos sur Blavet 22570 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bon-repos-sur-blavet/

Pêche aux leurres | Rencontre jeunes Bon Repos sur Blavet 2022-06-11 was last modified: by Pêche aux leurres | Rencontre jeunes Bon Repos sur Blavet Bon Repos sur Blavet 11 juin 2022 22570 Bon Repos sur Blavet

Bon Repos sur Blavet 22570