Fort-du-Plasne Jura Fort-du-Plasne Sortie “Pêche aux écrevisses”les jeudis 21/07, 04 et 18/08 de 17h00 à 19h30 à Fort du Plasne avec les Pêcheurs de la Lemme. Prévoir des bottes et bidons pour remporter les écrevisses.

Le lieu de rassemblement vous sera precisé lors de votre inscription obligatoire à l’office de tourisme. Places limitées

