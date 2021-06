Pêche aux écrevisses Éguzon-Chantôme, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Éguzon-Chantôme.

Pêche aux écrevisses 2021-07-07 – 2021-07-07

Éguzon-Chantôme Indre

Venez découvrir cette pratique, amusante et atypique et profitez d’un cadre bucolique. Cette activité ravira les petits comme les grands! Attention aux doigts! Bottes et pantalons seront à privilégier.

Venez découvrir cette pratique, amusante et atypique et profitez d’un cadre bucolique. Cette activité ravira les petits comme les grands! Attention aux doigts! Bottes et pantalons seront à privilégier.

Venez découvrir cette pratique, amusante et atypique et profitez d’un cadre bucolique. Cette activité ravira les petits comme les grands! Attention aux doigts! Bottes et pantalons seront à privilégier.

Venez découvrir cette pratique, amusante et atypique et profitez d’un cadre bucolique. Cette activité ravira les petits comme les grands! Attention aux doigts! Bottes et pantalons seront à privilégier.

©pixabay