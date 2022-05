Pêche au doigt et à l’œil Bréhal Bréhal Catégories d’évènement: 50290

Bréhal

Pêche au doigt et à l’œil Bréhal, 12 août 2022, Bréhal. Pêche au doigt et à l’œil Bréhal

2022-08-12 – 2022-08-12

Bréhal 50290 Sortie nature. Pour les amateurs de pêche à pied, découverte de la faune de l’estran et des techniques de pêches respectueuses de l’environnement. Cette sortie n’est pas une cueillette de fruits de mer. Prévoir des chaussures d’eau fermées. Pas de tongs. Sortie nature. Pour les amateurs de pêche à pied, découverte de la faune de l’estran et des techniques de pêches respectueuses de l’environnement. Cette sortie n’est pas une cueillette de fruits de mer. Prévoir des chaussures d’eau fermées. Pas de… Sortie nature. Pour les amateurs de pêche à pied, découverte de la faune de l’estran et des techniques de pêches respectueuses de l’environnement. Cette sortie n’est pas une cueillette de fruits de mer. Prévoir des chaussures d’eau fermées. Pas de tongs. Bréhal

dernière mise à jour : 2022-05-27 par

Détails Catégories d’évènement: 50290, Bréhal Autres Lieu Bréhal Adresse Ville Bréhal lieuville Bréhal Departement 50290

Bréhal Bréhal 50290 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brehal/

Pêche au doigt et à l’œil Bréhal 2022-08-12 was last modified: by Pêche au doigt et à l’œil Bréhal Bréhal 12 août 2022 50290 BREHAL

Bréhal 50290