Pêche au doigt et à l’oeil

Pêche au doigt et à l’oeil, 13 août 2022, . Pêche au doigt et à l’oeil



2022-08-13 15:00:00 – 2022-08-13 18:00:00 Initiation aux techniques de pêche à pied respectueuses de l’environnement. Apprendre à repérer les marques et à pêcher différentes espèces. Découvrir la biodiversité de l’estran. Sensibilisation à la réglementation de la pêche. Durée 3 h 00.

Départ 15 h 00 – Centre PEP les Oyats – Avenue de la Passerelle – St Martin de Bréhal

Animations estivales proposées par la mairie de Coudeville sur Mer Initiation aux techniques de pêche à pied respectueuses de l’environnement. Apprendre à repérer les marques et à pêcher différentes espèces. Découvrir la biodiversité de l’estran. Sensibilisation à la réglementation de la pêche. Durée 3 h 00.

Départ… Initiation aux techniques de pêche à pied respectueuses de l’environnement. Apprendre à repérer les marques et à pêcher différentes espèces. Découvrir la biodiversité de l’estran. Sensibilisation à la réglementation de la pêche. Durée 3 h 00.

Départ 15 h 00 – Centre PEP les Oyats – Avenue de la Passerelle – St Martin de Bréhal

Animations estivales proposées par la mairie de Coudeville sur Mer dernière mise à jour : 2022-06-30 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville