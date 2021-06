Lapalisse Lapalisse Allier, Lapalisse Pêche au coup Lapalisse Lapalisse Catégories d’évènement: Allier

Lapalisse

Pêche au coup Lapalisse, 29 juillet 2021-29 juillet 2021, Lapalisse. Pêche au coup 2021-07-29 10:00:00 10:00:00 – 2021-07-29 12:00:00 12:00:00

Lapalisse Allier Découverte de la pratique encadrée par un animateur de la Fédération départementale de Pêche (matériel fourni). dernière mise à jour : 2021-06-16 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Lapalisse Autres Lieu Lapalisse Adresse Ville Lapalisse lieuville 46.24414#3.62635